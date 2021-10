SALERNITANA-EMPOLI

Sfida tra neopromosse all’Arechi tra la Salernitana che si affida al neo tecnico Colantuono per raggiungere la salvezza, e l’Empoli di Andreazzoli dopo due sconfitte consecutive è alla ricerca di punti.

PRIMO TEMPO

Dopo solo due minuti di gioco l’Empoli sblocca subito la gara, Bandinelli dalla sinistra trova il passaggio in profondità per Pinamonti che soprende la difesa della Salernitana e batte Belec. 0-1. La Salernitana reagisce e trova il gol coin Simy su assist di Ribery, ma l’attaccante era in fuorigioco sul passaggio del francese. All’11 l’Empoli raddoppia. Azione simile al vantaggio, ma stavolta è Haas a servire in profondità Cutrone che sigla il 2-0. Due minuti dopo arriva il terzo gol dei toscani. Cross teso dalla destra di Henderson e Strandberg devia nella proria porta, 3-0 e Salernitana al tappeto. Al 31ì bella combinazione al limite dell’area tra Kastanos e Simy che calcia, ma il pallone è fuori alla sinistra di Vicario. Al 42′ Pinamonti calcia in area contrastato da Strandberg, para Belec ma l’arbitro Doveri va al VAR e indica il rigore per l’Empoli per il fallo sull’attaccante. Dal dischetto va Pinamonti che di cucchiaio sigla il 4-0. A fine primo tempo è 0-4.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa atteggiamento completamente diverso della Salernitana che dopo due minuti accorcia. Ribery entra in area dalla sinistra e serve Ranieri che batte Vicario e accorcia il passivo. Primo gol in Serie A per il terzino. Al 55′ la Salernitana ancora in gol, Ribery entra in area serve Kastanos che colpisce il palo, il pallone rimbalza su Ismajli e va in rete. 2-4. La Salernitana è padrona del campo nella ripresa, mentre l’Empoli si abbassa nella propria metà campo per difendere il doppio vantaggio. Nel finale Djuric stacca di testa al centro dell’area, ma il pallone è alto sulla traversa.

TABELLINO

SALERNITANA (3-4-1-2): Belec; Aya(45’Zortea), Strandberg, Jaroszynski; Kechrida(45’Obi), Di Tacchio, Kastanos, Ranieri; Ribery; Gondo(45’Bonazzoli), Simy(66’Djuric).

A disp.: Fiorillo, Russo, Schiavone, Bonazzoli, Djuric, Zortea, Obi, Gagliolo, Delli Carri, Vergani. All.: Stefano Colantuono