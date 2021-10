SERIE A – Bologna-Milan 2-4, i rossoneri per una notte sono al primo posto

Questa sera al “Dall’Ara” si è giocata la sfida tra il Bologna e il Milan per la nona giornata di campionato. Inizio aggressivo dei felsinei che creano la palla gol con Arnautovic di testa, ma spreca nonostante l’uscita errata di Tatarusanu. I rossoneri però al primo affondo passano con Leao che scatta in contropiede e con una deviazione di Medel batte Skorupski. La gara si fa in salita per i padroni di casa per il rosso di Soumoro per fallo da ultimo uomo. Il Milan controlla e raddoppia con Calabria che sfrutta un’uscita errata del portiere del Bologna. Match finito? Assolutamente no perchè i rossoblu accorciano le distanze per l’autorete di Ibrahimovic su calcio d’angolo. Dopo due minuti arriva il pareggio della squadra di Mihajlovic con Barrow in contropiede. Il Bologna però si fa del male da solo per il rosso, attraverso il VAR, di Soriano per la pedata su Balo Toure. Il Milan però fa fatica a passare, anche se Giroud di testa mette alla prova i riflessi di Skorupski. I padroni di casa hanno la palla del vantaggio con Arnautovic, salva Tatarusanu. Negli ultimi minuti arrivano le due reto dei rossoneri. Primo con un tiro preciso di Bennacer al limite dell’area e poi con la conclusione a giro di Ibrahimovic. Per una notta il Milan è in vetta alla classifica in attesa di Roma-Napoli e Inter-Juventus.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Arnautovic. A disp.: Bardi, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Mbaye, Kingsley, Binks, Santander, Van Hooijdonk, Corbo, Dijks, Vignato. All. Mihajlovic

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Ballo-Touré; Bennacer, Tonali; Castillejo, Krunic, Leao; Ibrahimovic. A disp.: Jungdal, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Bakayoko, Saelemaekers, Maldini, Giroud. All.: Pioli.

A cura di Alessandro Sacco