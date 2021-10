Roma/Napoli [Graf. form.], Zaniolo, oggi provino decisivo. Due ballottaggi per Spalletti

Domani allo stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 18,00, si giocherà uno dei due big-match dell’ottava giornata tra la Roma e il Napoli. Il tecnico dei giallorossi Josè Mourinho, oggi saprà se potrà contare su Niccolò Zaniolo, con il provino decisivo a Trigoria. Per il resto torneranno i titolari, su tutti Veretout e Mancini. Per gli azzurri due sono i ballottaggi. A centrocampo Zielinski o Elmas, con il polacco in leggero vantaggio. L’altro Politano-Lozano con l’ex di Inter e Sassuolo che dovrebbe spuntarla sul messicano. Attacco completato da Insigne e da Osimhen. Infine ritorno di Ospina in porta e Mario Rui a sinistra.

Fonte: CdS