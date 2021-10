PRIMAVERA 1 – Vittorie esterne di Milan e Genoa, gol e spettacolo tra Samp e Cagliari

Tra ieri e oggi si è giocata la sesta giornata che deve ancora vedere in campo Atalanta (sul campo del Napoli), Juventus e Roma, ma non sono mancate gol e spettacolo. Su tutte Sampdoria e Cagliari che finita 5-3 per i liguri. Successi esterni per Milan e Genoa contro Lecce e Spal. Pari tra Sassuolo e Torino, infine vittorie casalinghe per Inter e Fiorentina rispettivamente contro Hellas Verona e Pescara.

Sassuolo-Torino 1-1 (venerdì)

Spal-Genoa 1-3 (venerdì)

Lecce-Milan 1-2

Sampdoria-Cagliari 5-3

Inter-Hellas Verona 3-0

Fiorentina-Cagliari 2-1