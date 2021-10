PREMIER LEAGUE – Everton-Watford 2-5, Ranieri batte Benitez nel derby ex Napoli

Dopo l’esordio negativo in casa contro il Liverpool, ci sta visto il livello della squadra di Kloop per 0-5, il Watford di Claudio Ranieri si riscatta sul campo dell’Everton. La squadra della proprietà della famiglia Pozzo vince per 2-5. Decisivo per i giallorossi King con una tripletta, poi le reti anche di Kucka e Dennis. Per la squadra di Benitez non basta le reti di Davies e Richarlison. Il Watford fa un bel regalo posticipato di compleanno a mister Ranieri.

