Pasquale Salvione, giornalista: “Roma? Non meritava la sconfitta contro la Juventus…” 

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport:

“Il recupero di Zaniolo non cambia le idee di Spalletti, il quale sa che gli azzurri devono stare attenti ai giallorossi con o senza Nicolò. Gli strappi del talento della Roma, sulla fascia difesa da Mario Rui, possono essere pericolosi e determinare il match. Occhio anche a Pellegrini. I padroni di casa non meritavano la sconfitta contro la Juventus, dunque saranno motivatissimi. Il Napoli giocherà con Politano e Insigne dietro Osimhen. Lozano sarà pronto a subentrare, mentre Zielinski dovrebbe giocare da titolare nel ruolo di mezzala, in una mediana con Fabian ed Anguissa. Insigne? Clima negativo intorno a lui per la questione contrattuale e dei rigori: se questo genera gol come quelli di giovedì, e le prestazioni con cui ci delizia, ben venga. Lorenzo è diventato un leader di questa squadra, mi sembra che la vittoria all’Europeo lo abbia fatto crescere ancor di più. Da capitano vuole continuare a sopportare l’incombenza di calciare la massima punizione. Portiere? Probabilmente ritornerà Ospina dal primo minuto, ma anche in questo ballottaggio, così come in quello tra Lozano e Politano, Luciano sta dimostrando di essere capace di tenere tutti sereni e contenti. Meret aveva iniziato la stagione da titolare fisso, poi l’infortunio ha dato spazio al Colombiano che, sul campo, sta meritando la titolarità”.