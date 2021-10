Pasquale Cassese, imprenditore: “Roma? Il risultato conterà relativamente…”

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, Pasquale Cassese:

“Superare il Napoli di Sarri con una eventuale nona vittoria consecutiva nelle prime nove in Serie A significherebbe ben poco, sinceramente. Il gruppo di Spalletti è molto più maturo, anche dal punto di vista della comunicazione, grazie a Santoro. Con Maurizio Sarri giocavamo in maniera meravigliosa, ma finiva lì, mentre oggi c’è un gruppo coeso, convinto dei propri mezzi e determinato. Se prendiamo i nostri calciatori singolarmente, a parte quelli che hanno vinto l’Europeo, nessuno ha vinto mai nulla, ma sono così convinti di poter far bene proprio grazie alla fiducia ed alla serenità che gli sta infondendo il maestro Spalletti. Luciano parla del suo gruppo come un’azienda, per lui tutti i dipendenti sono uguali, dunque non esistono titolari e riserve, pertanto il clima resta sempre sereno. In conclusione, contro la Roma il risultato conterà relativamente e non scalfirà minimamente le convinzioni di questo gruppo”.