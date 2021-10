Osimhen sembra Bolt e i suoi gol arrivano veloci

L’inizio stagione di Victor Osimhen non era certamente stato dei migliori. Espulso contro il Venezia dopo 23 minuti per il fallo di reazione su Heymans e le due giornate, poi ridotte ad una. Quell’episodio ha scosso in positivo il bomber nigeriano che ha ricevuto da Spalletti la giusta ramanzina per evitare di cadere in altre provocazioni. Dal 16 Settembre l’ex bomber del Lille ha sempre timbrato il cartellino in zona gol. Doppietta al Leicester, due autentici capolavori. A seguire la rete da rapace dell’area di rigore ad Udine, poi la doppietta alla Sampdoria, poi Cagliari, Torino e infine al Legia Varsavia. Osimhen è un mix tra Weah, Drogba, Asprilia, Schevchenko e il primo Cavani. Se ci si basasse su altri sport, come il basket, una sorta di Jordan o Lebron, ma anche un velocista dell’atletica leggera come Bolt. Davvero un cocktail esplosivo per la gioia di Spalletti e i tifosi azzurri. Adesso la Roma, dove cercherà di confermarsi, ma anche cancellare una serata, l’ultima, dove rischiò di farsi cacciare per l’alterco con Andrea Mancini difensore giallorosso.

Fonte: F. Mandarini Corriere dello Sport