Mourinho: “Sarà difficile per noi, ma anche per loro. Abbiamo grandi giocatori, e un grande allenatore”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Olimpico contro il Napoli, domani sera alle 18,00. “Il Napoli è una grande squadra e sarà una partita contro un grande allenatore. Sarà difficile per noi, ma anche per loro. Abbiamo grandi giocatori e un grande allenatore. Avrò un piacere tremendo nel salutare prima e dopo Spallettone. La partita di giovedì non si dimentica ma preferisco perdere una partita 6-1 che sei partite 1-0”.