Mourinho avrebbe voluto Anguissa, non è stato accontentato

Le dichiarazioni di Josè Mourinho, dopo la gara di Conference League, non potevano non suscitare polemiche. Lo Special One è così, verrebbe da dire, prendere o lasciare, per lui non esistono le mezze misure. Oggi ne scrive Il Messaggero ritornando a quanto si è visto dopo la sconfitta contro il Bodo/Glimt. La società non può certo aver digerito le sue parole, ma neanche i giocatori chiamati in causa la devono aver presa bene. Che qualcosa mancasse dal mercato è cosa nota, Mourinho, per esempio, avrebbe voluto un centrocampista più fisico come Anguissa, sfumato solo per una mancata cessione nel reparto.