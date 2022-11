Mattia Martini (cons. mercato): “Pomigliano? Squadra davvero interessante. Ecco il mio parere sul professionismo in Italia”

Nel corso di One Station Radio, durante il programma “Serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione e Andrea Fiorentino, è intervenuto l’ex consulente di mercato di: Brescia, Verona, Fiorentina e Atletico Madrid Mattia Martini. “Il Pomigliano? E’ una squadra che mi ha sorpreso, fino ad ora sta dimostrando di essere solida e se la gioca alla pari con tutte le dirette concorrenti. L’Italia del c.t. Milena Bertolini ha confermato anche ieri contro la Croazia di essere una squadra in forma, ha diverse calciatrici di spessore ed ha i mezzi per essere all’altezza anche contro le più forti. Linari? Elena la reputo un difensore davvero forte, fisicamente, sa tenere la posizione ed è cresciuta di anno in anno. Ottima insomma per il ruolo del reparto arretrato. In Italia quello che noti è che quasi tutte le calciatrici, non lavorano più nel corso della settimana. Questo dal punto di vista del movimento è importante sottolinearlo, perchè tra un anno si passerà al professionismo e bisognerà certamente fare dei passi in avanti per poter competere con i club più titolati”

