Manolas, niente trasferta di fronte alla sua ex Roma

Ieri il Napoli attendeva il responso sulle condizioni fisiche di Kostas Manolas e per il difensore greco le notizie non sono del tutto negative. Per l’ex Roma si tratta di lesione di basso grado al grande gluteo e quindi niente sfida contro i giallorossi. La sensazione è che presto potrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo, ma ovviamente dipende anche da come reagirà fisicamente. Per Manolas però è un sospiro di sollievo e quindi già ieri ha iniziato l’iter di recupero.

Fonte: Fabio Mandarini CdS