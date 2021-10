Lozano a Fox Sport: «Qui sono felice, con il mister è ok»

Protagonista della vittoria in Europa League anche Lozano, il messicano osseravato speciale contro il Legia Varsavia:

«Rumors di mercato? Ci sono sempre ma nemmeno ci penso. Io sto bene a Napoli, sono sereno e la stagione è appena cominciata, abbiamo ancora tanta strada da fare»

le parole dell’azzurro. «Se arriverà il momento di andare altrove non lo so, per ora penso al Napoli e a dare il meglio ogni volta».

«Siamo partiti bene in campionato, speriamo di recuperare anche in Europa. Ci sono tanti messicani in Europa League, sarebbe bello ritrovarci in finale» le parole di Lozano a Fox Sports.

Lo scontro con Spalletti per la sostituzione contro il Torino sembra alle spalle: «Non è successo nulla più di quanto si è visto, ci siamo chiariti nello spogliatoio e non ho problemi con Spalletti o con i compagni».

Fonte: mattino.it