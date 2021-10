Koulibaly pronto ad incontrare il tifoso fiorentino che lo ha insultato

Kalidou Koulibaly si è detto pronto ad incontrare il tifoso fiorentino che dopo la gara del Franchi lo insultò con frasi razziste. Il difensore azzurro ha raccolto l’invito del sindaco di Firenze, “Mi sto impegnando al massimo perché questo incontro tra Koulibaly e il giovane tifoso si possa realizzare sarebbe un grande messaggio di maturità e di civiltà”. Dal canto suo, Kalidou si è detto disponibile all’incontro, “Mi hanno chiesto di incontrare il ragazzo che mi ha offeso a Firenze e ho detto di sì. Voglio continuare la mia battaglia”.

Un incontro che può realizzarsi, secondo il sindaco di Firenze Nardella: “Sono molto felice di questa disponibilità di Koulibaly a incontrare il tifoso che lo offese. Abbiamo instaurato dei contatti con il giovane tifoso e il suo legale, confido nella possibilità di organizzare questo incontro, sarebbe un fatto molto bello e importante non solo per la tifoseria fiorentina, che è nota per la sua correttezza, ma sarebbe anche un fatto importante per il calcio italiano e per i giovani”.