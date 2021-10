Il “tedesco” miglior centrocampista in Napoli/Legia

Così le votazioni del CdS

Anguissa 6

In fase d’interdizione non c’è troppo da fare e così si diletta ad accompagnare l’azione creando superiorità. Poi saluta in anticipo: domenica con la Roma, del resto, ci sarà da correre.

Fabian Ruiz (12’ st) 6

Mezza serata di riposo, dopo dieci consecutive da titolare, e la gestione finale del palleggio dopo la conquista del doppio vantaggio.

Demme 6,5

Per la prima volta in questa stagione è sua la regia dal primo ciak. Buona, per altro. E poi ci mette fase difensiva, come sempre, e a inizio ripresa sfiora anche il gol con un esterno destro da urlo.