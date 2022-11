ESCLUSIVA – Chiara Cecotti (difensore Como Women): “Il Cesena? Soddisfatte del successo, ma occhio per la gara di campionato”

Tra un anno si passerà al calcio professionistico anche in Italia. Come vi state preparando in generale voi calciatrici a questo passaggio per il movimento? “Sarà per tutte noi un passaggio fondamentale, perché ci sarà sempre visibilità a livello mediatico. Noi calciatrici aspettiamo con grande determinazione, perché dopo anni di sacrifici e voglia di dare tutto, ci potrà dare quella visibilità che meritiamo. Basta anche vedere quanta crescita c’è stata negli ultimi anni ed è per questo che sarà per tutti quanti noi un passaggio fondamentale”.

Per voi calciatrici avere come vice presidente Sara Gama, cosa significa in maniera particolare? “Sara Gama non è solo un ottimo difensore dell’Italia e della Juventus, ma anche un esempio per tutte noi. Lei certamente ha carisma, esperienza e ci potrà dare i consigli giusti per proseguire nel percorso di crescita per tutto il movimento femminile”. Infine prossimo turno in campionato in trasferta, dopo la gara interna col Chievo, sarà ancora contro il Cesena (il 4 novembre, recupero seconda di campionato), dopo la sfida di Coppa Italia. Che gara vi aspetta? “Come hai detto tu, dopo la sfida in Coppa Italia, le riaffronteremo anche in campionato. Sarà un altro tipo di match, dove loro avranno voglia di riscatto e la giocheranno al meglio delle loro possibilità. Noi scenderemo in campo come sempre, giocandola a viso aperto ed ottenere un risultato positivo”.