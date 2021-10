E’ già vigilia: Spalletti vara la formazione da opporre alla Roma

E’ già vigilia – Impegni su impegni in questo calcio che va di corsa. Non riesci neanche a metabolizzare vittorie o sconfitte che siano che sei di nuovo in campo. Accade al Napoli, ma non solo. Ovvio. Gli azzurri, quindi, dopo la bella prestazione ed il bel risultato in Europa League, già sono a 360 gradi immersi nel campionato. Li attende la sfida dell’ Olimpico contro la Roma di Mourinho. Spalletti sta varando la formazione da opporre ai giallorossi. Stando a quanto si legge su Il Mattino, torneranno in campo dal primo minuto Ospina, Rrahmani, Mario Rui, Fabian Rui e Osimhen, a destra nel tridente d’attacco il consueto ballottaggio tra Politano e il messicano Lozano, titolare contro il Legia Varsavia, con l’ex interista favorito. Spalletti farà oggi le ultime valutazioni nell’allenamento di rifinitura a Castel Volturno, in pomeriggio la partenza in treno per Roma