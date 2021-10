Domani pomeriggio alle ore 18,00 allo stadio “Olimpico”, si giocherà il match per il vertice tra la Roma e il Napoli. I giallorossi vogliono dimenticare il 6-1 subito in Conference League, mentre gli azzurri hanno voglia di confermarsi in campionato. Non mancheranno le telecamere di Dazn che ha designato la coppa di telecronisti.

Telecronaca di Roma-Napoli su DAZN affidata a Stefano Borghi, con Francesco Guidolin al commento tecnico

Fonte: goal.com