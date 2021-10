Conferenza stampa Josè Mourinho: “Il Napoli? Non penso a nessun risultato negativo”

La Roma domani allo stadio Olimpico affronterà il Napoli per la nona giornata di campionato, fischio d’inizio ore 18,00, nel più classico Derby del Sole. In conferenza stampa le parole del tecnico dei giallorossi Josè Mourinho. “Karsdorp e Zaniolo? Stanno bene tutti e domani scenderà in campo la formazione che ha affrontato la Juventus. Contro il Napoli non può essere la gara della svolta, certamente scenderemo in campo per vincere, sapendo che affronteremo un avversario che ha vinto tutte e 8 le partite di campionato. Dopo la gara di giovedì ho letto una bugia sulla rosa, non ho mai detto che non sono contento dei giocatori che abbiamo, anzi massimo rispetto della famiglia Freadkin. Io sono il colpevole di quello successo in Norvegia, accettando il rischio della sfida, ma non pensavo che finisse in quel modo, ma l’ho fatto per paura di clima e d’infortunio e alla fine è andata male. Noi stiamo lavorando davvero tanto, ma sappiamo che c’è tanto da fare e l’altra sera è stata una cicatrice, mettendo in campo bravi ragazzi ed è gente che merita. Dispiace che la sconfitta entra nella storia del club, ma purtroppo non posso farci nulla. Domani? Non penso a nessun risultato negativo, a me piace giocare queste grandi sfide, affronteremo il Napoli faccia a faccia e faremo di tutto per vincere. Non sono scaramantico, penso a quanto fatto giovedì sera, sfideremo un grande allenatore forte, una compagine preparata, ma non sarà facile per noi, ma penso anche per gli azzurri. Sorriderò con Spallettone prima della gara. Io dico che bisogna dire grazie al d.s. Thiago Pinto e alla famiglia Freaskin ed abbiamo una rosa davvero competitiva anche in panchina. Gli esterni del Napoli? Penso che siamo davvero bravi come Insigne, Politano e farlo con umiltà, ma anche i nostri Zaniolo e Mkitharyan non sono da meno e sono certo che anche Spalletti lo sa molto bene”.

La Redazione