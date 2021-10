CALCIO FEMMINILE – L’Italia batte la Croazia, le parole di Bertolini e le calciatrici

Ieri pomeriggio a Castel di Sangro, allo stadio “T. Patini”, l’Italia del c.t. Milena Bertolini ha sconfitto per 3-0 la Croazia. In gol per le azzurre: Cernoia, Girelli su rigore e Pirone nella ripresa. A fine partita le parole del c.t. e delle calciatrici: Valeria Pirone, Alia Guagni e Valentina Cernoia.

Milena Bertolini: “Faccio i complimenti alle ragazze perché hanno avuto l’atteggiamento giusto, soprattutto nei primi minuti di gioco. Con il passare dei minuti ci siamo abbassate un po’ troppo, ma nella ripresa abbiamo ripreso a giocare come sappiamo anche se essere avremmo dovuto più precise e più ciniche. Questo è l’aspetto su cui dobbiamo lavorare”.

Valeria Pirone: “Per noi calciatrici il sogno è giocare in Nazionale. Sono entrata e contenta per la rete contro la Croazia. La Lituania? Non sarà una partita semplice, per il clima e l’ambiente che troveremo, ma scenderemo in campo per ottenere il massimo. Dedico la rete segnata a chi ha sempre creduto in me”.

Alia Guagni: “Non vedevo l’ora di tornare in Nazionale, per me non sono stati mesi facili, per Covid e infortunio, però ora sto bene e cercherò di dare il contributo per la squadra”.

Valentina Cernoia: “Gol andata e ritorno contro la Croazia? Sono felice a livello personale e per la nazionale, per il percorso di crescita che stiamo facendo. Contro la Lituania non sarà una sfida da prendere sotto gamba, ma dovremo essere ciniche sotto porta. Il sorteggio? Ovviamente per giovedì prossimo avrò i miei cornetti scaramantici (ride n.d.r), sperando che possa andare per il meglio”.

Fonte: twitter figc