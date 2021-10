Tante novità negli undici iniziali scelti da Spalletti

Sette i cambi iniziali proposti da Spalletti: in porta c’è Meret e le altre novità sono due per reparto con l’esordio stagionale dal primo minuto di Juan Jesus, Demme e Mertens. Il tedesco comincia muovendo bene la palla ma poi non riesce a incidere, imbucata che prova in qualche circostanza direttamente Koulibaly, affiancato da centrale difensivo da Manolas. Le due mezzali Anguissa e Elmas hanno difficoltà a lanciarsi negli spazi e si mantengono troppo statici con il palleggio così che resta troppo orizzontale. Fonte: Il Mattino.