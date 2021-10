Si rivedono le geometrie di Demme e si sente la sua voce per Lorenzo

Mertens è rientrato dal primo minuto, stessa cosa per Diego Demme. A centrocampo si sono riviste le sue geometrie. «Il fatto che sia rimasto in campo fino alla fine mi incoraggia, sto ritrovando la condizione migliore e giocare al fianco di Anguissa mi trasmette sicurezza. Spalletti dà fiducia a ognuno di noi, mi spinge ad attaccare e a posizionarmi dietro le punte. Dovevamo vincere per dare un senso alla nostra Europa League e ci siamo riusciti in maniera netta e meritata. Bravi tutti, e che gol Insigne: deve restare, è un leader per noi ed è un grande capitàno». E adesso testa alla Roma, come promette l’ex Juan Jesus: «Andremo all’Olimpico per fare nove su nove. Ringrazio Spalletti per avermi concesso questa opportunità, mi farò trovare sempre pronto per aiutare la squadra in qualsiasi ruolo».

Il Mattino