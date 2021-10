Serie A/ Torino-Genoa 3-2: Il Torino vince un match intriso di emozioni!

Dopo un primo tempo che vede il Torino meritatamente in vantaggio perchè più cinico e determinato, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 48esimo, Fares di testa colpisce alto sugli sviluppi di un corner. Al 49esimo, Destro calcia su una palla vagante, sfera alta sopra la traversa. Al 57esimo, Linetty arriva sul fondo e crossa trovando la deviazione di Vasquez che scavalca Sirigu e termina in rete. Ma su check VAR il goal viene annullato. Al 61esimo, Fares crossa dalla trequarti, Destro di testa conclude di poco alto. Al 65esimo, Belotti calcia alto da un calcio di punizione in buona posizione. Al 69esimo, il Genoa accorcia le distanze grazie alla grande palla in area di Caicedo per Destro che a tu per tu con Milinkovic-Savic non sbaglia. Al 77esimo, Praet scatta sulla fascia destra e crossa per la deviazione di Brekalo in goal. Al 79esimo, Buongiorno stacca sugli sviluppi di un corner, reattivo Sirigu che devia. All’80esimo, Kallon va sul fondo e crossa basso per Caicedo che a porta vuota realizza il 3-2. All’87esimo, Rovella calcia una grande punizione dai 30 metri, che esce davvero di pochissimo alla destra di Milinkovic-Savic. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Dopo un primo tempo a senso unico per il Torino, il secondo tempo ha mostrato una partita più equilibrata, ma piena di emozioni, con il Genoa che si è tenuto in partita fino all’ultimo. Tre punti importanti per il Torino in vista salvezza, mentre il Genoa perde un’altra gara, con Ballardini che adesso rischia la panchina. Migliori in campo Sanabria per il Torino, autore di un goal e un assist e Destro per il Genoa, autore di un goal e uomo più pericoloso dei rossoblu.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo ( 59′ Vojvoda ), Lukic, Pobega, Ansaldi ( 72′ Ola Aina ); Brekalo, Linetty ( 59′ Praet ); Sanabria ( 59′ Belotti ). All.: Juric

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione ( 46′ Kallon ), Vasquez, Criscito, Cambiaso; Touré ( 46′ Galdames ), Rovella; Ekuban ( 61′ Ekuban ), Sturaro ( 69′ Behrami ), Fares; Destro ( 79′ Pandev ). All.: Ballardini

Ammonizioni: 63′ Vasquez (G), 78′ Fares (G), 85′ Kallon (G), 88′ Pobega (T), 92′ Praet (T)

Marcatori: 14′ Sanabria (T), 31′ Pobega (T), 69′ Destro (G), 77′ Brekalo (T), 80′ Caicedo (G)