Serie A/ Torino-Genoa 2-0 (1T): Torino in scioltezza, Genoa assente!

Questa sera alle 18:30, va in scena il match Torino-Genoa, valido per la nona giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al minuto 7′, Ansaldi si accentra e calcia dai 20 metri, si distende Sirigu e devia in corner. Al 14esimo, Ansaldi crossa sul secondo palo, trovando Sanabria che di testa incrocia e insacca per il goal del vantaggio. Al 30esimo, Linetty si libera di Vasquez in area e calcia fortissimo di poco alto. Passa un minuto e Pobega servito sulla corsa da Sanabria incrocia trovando il 2-0. Al 33esimo, Cambiaso crossa in area per Destro che in spaccata volante impegna Milinkovc-Savic in una grande parata.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Brekalo, Linetty; Sanabria. All.: Juric

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Ghiglione, Vasquez, Criscito, Cambiaso; Touré, Rovella; Ekuban, Sturaro, Fares; Destro. All.: Ballardini

Ammonizioni:

Marcatori: 14′ Sanabria (T), 31′ Pobega (T)