Pastore, giornalista: “Insigne? ADL si passi una mano sulla coscienza”

Su Radio Marte, è intervenuto Rosario Pastore, giornalista, ecco le sue parole: “Il Napoli ha fatto molto più di quanto ci aspettassimo tutti. Eravamo convinti che sarebbe stata una stagione quasi di transizione, con la voglia di risparmiare del presidente e la decisione di non acquistare nessuno e di prendere giocatori offerti in prestito, per esempio Emerson Palmieri. Insigne? Nemo propheta in patria non l’ho inventato io ma i romani. Sono anni che Insigne sta nella stessa situazione. Questo ragazzo ha fatto segnare tanti gol a Cavani, Higuain, Callejon, Osimhen. Non è che sta sulla fascia a grattarsi la pancia, giocatore fondamentale. Se un datore di lavoro vi chiamasse e proponesse uno stipendio maggiore di quello che prendete adesso cosa fareste? Insigne è un professionista, mi chiedo perché dovrebbe rifiutare una proposta allettante. Ovviamente spero che De Laurentiis si passi una mano sulla coscienza e capisca che un giocatore così non si può buttare via”.