Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, nel classico salottino, interverrà il centrocampista del Napoli Diego Demme. Il mediano ex Lipsia ritornerà sul successo in Europa League contro il Legia Varsavia e si proietterà già alla sfida contro la Roma. All’Olimpico gli azzurri punteranno a confermare il primato in classifica, in una gara dove Spalletti sarà il grande ex. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione