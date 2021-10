La moviola di Edmondo Pinna: “Del Cerro Grande  problema rigori ne manca uno”

Non benissimo lo spagnolo Del Cerro Grande (Cds vota 5,5), in Italia lo abbiamo capito, il suo problema sono i rigori: non aveva visto un rigore per la nostra Nazionale contro la Svizzera a settembre (Rodriguez su Berardi), ieri ha sorvolato (e il VAR Hernández con lui) su un tocco di braccio di Nawrocki. Per sua fortuna, la sua svista non incide sul risultato finale.

DA RIGORE

Cross dalla fascia di Lozano, davanti a lui Nawrocki intercetta il pallone con il braccio sinistro, quello opposto al tiro: è più che un’impressione che il giocatore del Legia intercetti il pallone (la mano è anche aperta) in maniera non proprio consona, anche se potrebbe sembrare in dinamica con l’azione. Era rigore.

ANNULLATO

Annullato l’autogol di Miszta: Osimehn, il cui pallonetto era finito sulla traversa e poi addosso al portiere, prima di finire in porta, era partito oltre Nawrocki sul cross di Insigne.



NO PENALTY



Insigne fra Wieteska e Johansson: non c’è penalty. Braccio di Nawrocki al corpo sul cross di Demme: giusto considerarlo non punibile.



VAR: Hernández 5,5 – Sul braccio di Nawrocki poteva di più.

Fonte: E. Pinna (CdS)