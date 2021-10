In difesa c’è una piacevole sorpresa, il Cds vota gli azzurri

Questi i voti del CdS

Meret 6

Un brivido appena: il palo di Emreli. Il resto è da spettatore.

Di Lorenzo 6

Il tema della partita gli consente di tenere la linea in scioltezza e poi di attaccare: missione compiuta regolarmente.

Manolas 6

Di nuovo titolare e ancora in Europa, sfodera un paio di buoni interventi che fanno ben sperare Spalletti. Fino all’infortunio muscolare: sospetto stiramento.

Koulibaly 6,5

Il solito Kalidou: in marcatura, nell’uno contro uno, nelle diagonali, negli interventi che sembrano disperati. Non per lui, certo.

Juan Jesus 6

Un errore banale in apertura e poi tutto fila. Per altro a sinistra, in un ruolo non suo: di certo non lo impensieriscono, però le chiusure (anche preventive) sono puntuali. Buona la prima dal 1’. Fonte: CdS