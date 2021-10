Il Mattino – Napoli-Legia Varsavia, i voti alla difesa. Koulibaly decisivo su Wieteska

Il Napoli ha battuto il Legia Varsavia ieri sera al Maradona per la fase a gironi di Europa League. Il Mattino dà i voti alla difesa azzurra.

6 Meret

Difficile commentare il suo primo tempo. Solo ed unicamente qualche rinvio da sbrigare e qualche presa banalmente ordinaria. Sul tiro dai 25 metri di Emreli che prende l’esterno del palo, sembra in ritardo. Forse lo è ma in ogni caso la traiettoria si allarga e comunque difficile poter dargli delle colpe.

6,5 Di Lorenzo

Costringe Mladenovic a chiedere consiglio al proprio allenatore su come fronteggiarlo: con Navrocki su Lozano, ha ampia libertà di arrivare sul fondo anche se il piede non è proprio docile come altre volte. In ogni caso non si concede un attimo di respiro, non sa cosa significa tirare il fiato. Fa impressione la sua condizione.

6 Manolas

Chiamato due volte in causa su Muci, scherma bene sull’attaccante in una prima circostanza, nella seconda l’albanese lo punta e lo salta costringendolo all’ammonizione. Nella ripresa, spesso è costretto nell’uno contro uno dalle ripartenze del Legia. In una scivolata su Mladenovic si fa male ed esce.

7 Koulibaly

Lascia a Manolas la cura dei rari palloni arrivati a Muci. Con il Legia bassissimo si vede più nella trequarti avversaria che sulla propria. Nell’unica occasione di corner per il Legia, è decisivo su Wieteska. Diventa una specie di secondo play quando l’assedio del Napoli raggiunge il suo apice nella ripresa.

6 Juan Jesus

Si prende un’ingiusta ammonizione, in un primo tempo ordinato e poco più. Non è un incursore e la spinta sulla sinistra è penalizzata ma in ogni caso dal suo lato non spingono quasi mai i polacchi in quelle rare incursioni in contropiede che il Napoli gli concede. La prima non è da buttare.