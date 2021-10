[Formazioni] Roma/Napoli, Mourinho recupera Zaniolo. Ballottaggio a centrocampo per Spalletti

Domenica pomeriggio allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio alle ore 18,00, si giocherà l’ex Derby del Sole tra la Roma e il Napoli. I giallorossi cercheranno il riscatto dopo il pesante 6-1 contro il Bodo Glimt e punteranno sull’11 titolare. Zaniolo recuperato, mentre sulle corsie ci sono Karsdorp e Vina. In attacco spazio ad Abraham con Mkhitaryian e Pellegrini alle sue spalle. In casa partenopea ritorna Ospina in porta, Mario Rui a sinistra e Politano in attacco. A centrocampo il ballottaggio sarà tra Zielinski ed Elmas, con il polacco in leggero vantaggio. Oggi si conosceranno infine le condizioni di Manolas.