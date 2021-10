CALCIO FEMMINILE – L’Italia di Bertolini cala il tris contro la Croazia

Dopo il successo di un mese per 0-5 in Croazia, l’Italia del c.t. Milena Bertolini cercava la quarta vittoria di fila del girone per le qualificazioni ai prossimi mondiali del 2023. Partenza sprint per le azzurre, che hanno giocato al “T. Patini” di Castel di Sangro, che segnano dopo 2 minuti con la rete di Cernoia che sfrutta l’assisti di Girelli. Il raddoppio arriva su rigore con la numero 10 della Juventus. Partita poi in gestione per l’Italia che segna la terza rete con un diagonale preciso di Valeria Pirone. Martedì a Vilnius la sfida contro la Lituania per le ragazze di Milena Bertolini.

ITALIA-CROAZIA 3-0 (2-0 pt)

Reti: 2’ Cernoia, 8’ Girelli (rig.), 19’ Pirone

ITALIA (3-4-3): Schroffenegger; Linari, Gama (23’ st Lenzini), Salvai; Cernoia, Rosucci, Caruso, Boattin (35’ st Di Guglielmo); Bonansea (1’ st Guagni), Giacinti (23’ st Cantore), Girelli (11’ st Pirone). A disp: Baldi, Durante, Bergamaschi, Di Guglielmo, Soffia, Galli, Cantore, Glionna, Serturini. Ct: Milena Bertolini.

CROAZIA (5-4-1): Bačić; Dulčić, Spajić (1’ st Čanjevac), Balog, Pranješ, Jelenčić (40’ st Kirilenko); Gegollaj, Pezelj, Lubina, Lojna (40’ st Zdunić); Gilbo. A disp: Filipović, Bračević, Kunštek, Taritaš, Jedvaj, Petarić. Ct: Stella Gotal.

Arbitro: Petra Pavlikova (SVK). Assistenti: Maria Sukenikova (SVK) e Ivana Alezarova (SVK). Quarto ufficiale: Maria Krcova (SVK).

Note: ammonite Pezelj, Gama, Bonansea

Fonte: figc.it