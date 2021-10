Budel, opinionista: “Sconfitta Roma? Un problema in più per il Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Alessandro Budel, opinionista, ecco le sue parole: “Cosa non ha funzionato ieri nella Roma di Mourinho? Tutto. L’approccio mentale della squadra è stato altamente negativo, anche Mourinho in settimana non ha dato fiducia alle seconde linee. I giocatori non sono entrati in campo con la testa giusta, poteva evitare Mourinho perché poi è andato a incidere. Anche con i titolari in campo non c’è stata reazione. Ieri hanno toccato il fondo, c’erano tanti tifosi che venivano da Roma. Questi passi falsi capitano quando giochi, il rispetto per i tifosi sempre serve. Credo che la Roma sia costretta a reagire, potrebbe essere un problema in più per il Napoli. Mourinho e Spalletti hanno ridato fascino al campionato, specie dal punto di vista tattico e del temperamento. Il Napoli ora è veramente una squadra importante e può pensare di vincere lo Scudetto“.