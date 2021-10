Austini, giornalista: “Zaniolo? Più sì che no contro il Napoli”

Su Radio Marte, è intervenuto Alessandro Austini, giornalista, ecco le sue parole: “Risveglio giallorosso tra l’incredulo e il furioso. A Napoli c’è massimo ottimismo, anche se poi quando le cose vanno bene si teme che arrivi il momento a fermare. Per la Roma c’è stato un brusco risveglio, stanno emergendo dei limiti. La Roma è quarta ma ora è chiamata all’impegno più complicato, poi avrà la trasferta di Cagliari e successivamente il Milan. Sta emergendo un malinteso tra Mourinho e la società: il tecnico ha ripetuto che serve aspettare ma non passa partita in cui non ci ricordi che le riserve non sono all’altezza. Ieri li ha affossati ulteriormente. Situazione molto molto complessa, c’è tanta agitazione come sempre nei momenti negativi a Roma. Questa sconfitta è diversa dalle altre per caratura dell’avversario. Una squadra norvegese non può mai fare 6 gol a una squadra italiana, non esiste. La Roma è il suo contrario: gioca la semifinale di Champions e poi magari becca 7 gol. Zaniolo? Tra oggi e domani si avranno notizie più certe, più sì che no contro il Napoli“.