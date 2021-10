Zaniolo vuole esserci, un po’ anche per rivincita personale

I risultati degli esami strumentali lo hanno rasserenato e lui si allena. In campo, anche se non ancora in gruppo. Zaniolo domenica contro il Napoli vuole esserci. Forse perchè sulla panchina azzurra c’è Spalletti, forse perchè vuole dimostrare all’ allenatore di Certaldo che sbagliò a “sacrificarlo”…Il CdS scrive: “Zaniolo non dimentica, peraltro, che l’allenatore avversario sarà Luciano Spalletti. Che era all’Inter quando, per ottenere il fido Nainggolan, accettò di sacrificarlo e di trattarlo con la Roma. Se dovesse giocare, e magari trovare il primo gol in campionato, potrebbe farsi rimpiangere da chi non ha creduto abbastanza in lui”. Nonostante la sua voglia di rivincita, però, non si correranno rischi.“Zaniolo si allenerà anche oggi da solo, mentre i compagni prendono freddo nel circolo polare artico, e proverà a forzare a ridosso della partita. Se non ci saranno controindicazioni, si metterà a disposizione”.