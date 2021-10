Questa sera alle ore 21,00 allo stadio Maradona, il Napoli affronterà il Legia Varsavia, per la terza giornata di Europa League del girone C. Nella lista dei convocati out Malcuit, Zielinski ed Ounas, mentre recupera Manolas in difesa.

I convocati: Meret, Ospina, Idasiak, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Manolas, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.

Fonte: sscnapoli.it