SKY – Spalletti: “Difficile fare meglio di stasera, i risultati sono di squadra”

Mister Spalletti, al termine della gara, interviene per il commento della partita ai microfoni Sky: “Il fatto di non riuscire a sbloccare la partita poteva portarci a disunirci e ad andare in difficoltà. Invece, siamo stati ordinati. Quando si hanno tanto calciatori d’attacco si possono trovare molte varianti. Possiamo giocare con due trequartisti ed è facile poi trovare la giocata vincente, come ha fatto Insigne oggi. Elmas ha dato disponibilità, Politano lo stesso: quando ci sono questi atteggiamenti è semplice fare le cose. Sono felicissimo, è difficile fare meglio di quello che abbiamo fatto stasera. Questo è un gruppo intelligente. Si passa sempre dai risultati di squadra e tutti pensano al collettivo. I risultati si cercano e si ottengono tutti insieme. Se si capisce questo, bene, altrimenti occorre comunque farlo capire. Vincere l’ Europa League, direi che bisogna prima passare il turno, ci sono altre gare e sono incastrate tra quelle di campionato. Per vincere le partite contro Leicester o Legia serve giocare sempre al massimo, non basta una giocata. Osimhen sta imparando, è un bravissimo ragazzo e un eccellente professionista, sta conoscendo una nuova realtà, nuovi movimenti, e si sta impegnando al massimo, poi è nella squadra, con i compagni.. Ora ci aspetta Mourinho che è sempre pericoloso, come la Roma…”