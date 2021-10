SKY – Mertens: “Per me era una partita speciale, io giocherò dove serve…”

Dries Mertens rientrava in campo dopo tanto tempo. A fine gara interviene ai micorofni Sky per commentare la partita: “Innamorarsi di questa squadra è facile, stiamo facendo bene, occorre solo continuare così. Per me era una gara speciale, quasi 4 mesi che non scendevo in campo. Il Napoli vuole giocare tutte le partite per vincere, ci abbiamo messo un po’ di tempo, poi l’abbiamo sbloccata e si è vista tutta la nostra qualità. L’anno scorso Osimhen ha avuto infortuni, il Covid, aveva difficoltà con la lingua, io ho solo cercato di dargli una mano, poi, adesso, deve sfruttare il momento, è un ragazzo che ascolta. Non so se questo è il Napoli più forte in cui ho giocato, preferisco non fare paragoni, c’è una rosa più ampia, e questo può fare la differenza. Oggi ho provato a correre dappertutto, volevo fare gol, non ci sono riuscito, non so in quel ruolo giocherò, mi piace giocare davanti, ma anche dietro la punta, al momento la squadra va bene così, per cui, farò quello che mi si chiederà. Al momento la nostra forza è il modo in cui prepariamo le partite, con molta attenzione…”