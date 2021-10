Sky, Dazn e TV8: Napoli/Legia Varsavia, stasera, anche in chiaro

Napoli-Legia Varsavia sarà trasmessa in diretta TV e in chiaro su TV8. Sarà possibile assistere alla partita anche sui canali Sky, ma solo per gli abbonati: basterà sintonizzarsi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

In streaming sarà possibile assistere al match attraverso la app di Sky Go. Telecronaca di Compagnoni e Minotti. La diretta streaming è disponibile anche su Dazn, solo per gli abbonati, utilizzando l’app compatibile con i principali dispositivi e console.