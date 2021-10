SETTORE GIOVANILE – Data e orari di Under 15, 16 e del recupero Cosenza-Napoli

Sarà una domenica a tinte azzurre e non solo per la prima squadra che giocherà alle ore 18,00 all’Olimpico contro la Roma e in casa la Primavera ore 10,30 contro l’Atalanta. La prima a scendere in campo sarà l’Under 17 che dovrà recuperare la gara di Cosenza, causa pioggia, il punteggio era 0-0. Per Under 15 e 16 entrambe a Trigoria contro i rispettivi pari età della Roma.

Under 17 Recupero – Cosenza-Napoli domenica ore 11,00

Under 15 – Roma-Napoli domenica ore 13,00

Under 16 – Roma-Napoli domenica ore 15,00

La Redazione