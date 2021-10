Napoli/Legia (Formazioni), mossa a sorpresa per il terzino destro. Due cambi per i polacchi

In attesa delle formazioni ufficiali, il Napoli continua la preparazione in vista del match di questa sera contro il Legia Varsavia, match valevole per il girone C di Europa League. Il tecnico Luciano Spalletti starebbe pensando di schierare come terzino destro il classe 2000 di Carpi Alessandro Zanoli, con Juan Jesus a sinistra. Per il resto Demme al posto di Fabian Ruiz. In attacco spazio a Lozano, Mertens e Insigne, con Osimhen e Politano in panchina. Per gli ospiti due cambi, verranno lasciati a riposo, almeno dall’inizio Martins e Mladeonovic, dove Slids e Kastrati sono pronti dal primo minuto.

Fonte: CdS