La coppa non riscalda i tifosi: venduti meno di 10mila biglietti. Olimpico è sold out!

La corsa inutile all’aumento della capienza negli stadi. Venduti appena 8mila biglietti per la terza giornata del girone di Europa League, gara che non riscalda Spalletti e che non infiamma neppure i tifosi napoletani. Non sarà record negativo, perché l’11 dicembre del 2014, con lo Slovan Bratislava i biglietti venduti furono 6.490 ma in ogni caso lo scenario spettrale ricorderà i giorni neri degli spalti vuoti nell’era del lockdown. Eppure i dirigenti azzurri hanno pure provato a solleticare la voglia di stadio dei tifosi, dando la possibilità a chi compra il biglietto con il Legia, di acquistare a metà prezzo quello con il Leicester. Tutto inutile. Cancelli aperti alle ore 18 e nonostante le proteste delle autorità polacche e del Legia, settore ospiti deserto. D’altronde, gli incidenti del 2015 sono stati troppo gravi per essere dimenticati. Inevitabile il divieto. Sarà lo stesso anche per la trasferta dei napoletani tra 15 giorni a Varsavia. Stadi riaperti e si torna all’antico anche per i divieti: Roma-Napoli, infatti, non potrà essere vista dai tifosi azzurri residente a Napoli e provincia. Lo stop è arrivato dall’Osservatorio. Olimpico verso il sold out per il ritorno di Spalletti: già venduti 41mila biglietti. Fonte: Il Mattino