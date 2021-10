Koulibaly, l’imperativo categorico: “Bisogna vincere, assolutamente”

Kalidou Koulibaly suona la carica in vista della gara di stasera. Il difensore senegalese non ci sta e vuole il riscatto in Coppa, perchè l’Europa League è un obiettivo della stagione.

«Avremo di fronte una squadra che si chiude e riparte bene, abbiamo rivisto le immagini contro il Leicester: è al primo posto del girone perché lo merita. Dovremo stare attenti a non concedergli niente e fare gol il più presto possibile oppure dovremo essere molto pazienti: per noi è una partita assolutamente da vincere». Solo 3 gol incassati dal Napoli nelle otto partite di campionato, 5 nelle due di Europa League. «Sì, è vero in Europa League abbiamo preso troppi gol e questo mi dà fastidio: è una cosa di testa. L’importante è mantenere la solidità perché poi in avanti abbiamo fenomeni che possono fare la differenza. Questo è uno dei gruppi più forti del Napoli in cui ho giocato. Importante passare il turno, al di là della posizione: se da primi è meglio. Nello spogliatoio siamo tutti importanti».

Il Mattino