Kalidou Koulibaly: “Vogliamo vincere per dare ragione a Spalletti!”

Oltre Napoli-Legia c’è il destino, un’Europa League nella quale avventurarsi ancora, con tutte le proprie ambizioni, oppure l’oblio internazionale e pensieri spettinati che il vento dolcemente possente del K2 spazza via: «Vogliamo farcela, per dare ragione a Spalletti: ci dice pubblicamente che siamo fortissimi, che siamo un gruppo di campioni, ma noi dobbiamo dimostrare sul campo che ha ragione e per farlo serve andare avanti. Io so che questa è la squadra più dotata tra quelle in cui ho giocato, aggiungete che c’è un clima meraviglioso nel Napoli, ma non basta e stavolta abbiamo la possibilità di rimettere le cose a posto in Europa League».

Fonte: A. Giordano (CdS)