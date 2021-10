Insigne, l’Inter è alla finestra, ma anche lo United si è informato

Non parlarne è impossibile. Se Vincenzo Pisacane, agente di Insigne, si vede nella sede dell’ Inter è per parlare di Lorenzo. Inutile dire che potrebbe trattarsi di altro, il primo pensiero è quello. L’agente napoletano lo ha definito appuntamento di routine. C’è da dire, comunque, che non solo la squadra nerazzurra monitora l’evoluzione del rapporto tra il Napoli ed il suo capitano. La Gazzetta dello Sport scrive: “Tra poco più di tre mesi Insigne potrà firmare gratis per un’eventuale nuova squadra. Il Napoli deve di fatto riacquistarlo, all’estero il Manchester United si è informato. L’Inter è sorniona, ascolta. Oggi la priorità sono i rinnovi, Brozovic e Barella, per i quali la prossima settimana potrebbero esserci novità. Ma sui parametri zero la società nerazzurra è sempre stata attenta”.