Insigne-Inter, il suo agente al “Meazza”. Ecco gli ultimi aggiornamenti

Il suo agente Vincenzo Pisacane è stato allo stadio “Meazza” per il match di Champions dell’Inter contro lo Sheriff, ma ufficialmente non per parlare del capitano. Lui tra i suoi assistiti ha anche Danilo D’Ambrosio, calciatore che invece ha rinnovato l’estate scorsa. Per quanto concerne Insigne, lui ha intenzione di onorare fino all’ultimo il contratto fino al 2022, senza distrazioni, dando il massimo. Le parti hanno iniziato in occasione delle vigilie delle sfide contro Juventus e Spartak Mosca, ma senza parlare ancora di cifre. Il discorso capitano con il club nerazzurro nel frattempo non è stato ancora toccato, nessun affondo al momento. Con il Napoli c’è sempre distanza tra quello che chiede Lorenzo e quanto invece vuole la società partenopea che sempre intenzione di abbassare il monte-ingaggi. Per il momento tutto tace, ma è chiaro che si attendono nuovi aggiornamenti tra AdL e l’agente Pisacane per capire se ci sono margini oppure no.

Fonte: Bruno Majorano Il Mattino