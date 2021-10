Higuain è al limite, il Pipita è crollato dopo la morte della madre

Ieri il Sun anticipava la notizia, stamattina anche la Gazzetta dello Sport affronta l’argomento. Gonzalo Higuain è molto vicino all’ addio al calcio. La squadra di Beckham ha notevoli difficoltà economiche e si libererebbe volentieri del suo costo ed il Pipita non è “più un calciatore”. In una recente intervista aveva parlato del suo dolore, si definiva un uomo tramortito. Sulla rosea si legge: “Tra le righe pare di capire che non abbia più tanta voglia e che intenda rifugiarsi in famiglia, con la compagna Lara Wechsler e la loro figlia Alma. Venti giorni fa, in un’intervista al giornale americano Miami Herald, aveva lasciato trasparire la sua malinconia: «Dicono che in campo ti dimentichi del mondo esterno, ma non è vero. La morte di mia madre mi ha tramortito. Lei era il mio tutto e mi ha insegnato tutto. È impossibile che un evento del genere non influisca sulle prestazioni. Sono affondato psicologicamente, ho passato 15 giorni in cui non ho fatto nulla. E quando sono ritornato al lavoro, non ho potuto aiutare la squadra perché la mia testa non c’era».