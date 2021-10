Europa League – Poker Lione, show West Ham ed Eintracht, bene Monaco

Moltissime reti nelle partite delle ore 21 nella 3ª giornata di Europa League. Successo in rimonta del Lione che vince 4-3 in casa dello Sparta Praga nello scontro diretto e prendendosi il comando solitario nel gruppo A. Prima vittoria invece dei Rangers Glasgow che battono 2-0 il Brondy. Nel gruppo B colpo del Monaco, che espugna 2-1 il campo del PSV Eindhoven e va in testa nel gruppo B a +2 punti sulla Real Sociedad, che vince 1-0 con lo Sturm Graz. Colpo anche dell’Eintracht Francoforte, che stende 3-1 l’Olimpyacos e la scavalca in classifica prendendosi il primo posto nel gruppo D. Finisce 2-2 invece tra Fenerbahce ed Antwerp. Rallenta la Lazio ne approfitta il Galatasaray, che vince 1-0 in Russia con la Lokomotiv Mosca e allunga a +3 punti sui biancocelesti in vetta nel gruppo E. Ancora show del West Ham, che dilaga 3-0 sul Genk, allunga indisturbato al comando nel gruppo H e si avvicina agli Ottavi di finale. Importante successo infine del Rapid Vienna, che batte 2-1 la Dinamo Zagabria e la aggancia al secondo posto nel girone assieme proprio al Genk