EUROPA LEAGUE – Mertens pronto a riprendersi il suo Napoli a colpi di record

Quando in una rosa hai giocatori come Mertens, Spalletti lo ha più volte rimarcato, è difficile non pensare al numero di gol realizzati in maglia azzurra. Il belga, ma comunemente chiamato “Ciro” dai napoletani, ha totalizzato 131 reti ed è il calciatore che può variare il gioco offensivo. L’ultima rete fu contro la Lazio per il 5-2 finale, mentre scese in campo lo scorso anno contro il Verona, la sfida che spezzò il sogno Champions. Questa sera Mertens probabilmente partirà dal primo minuto, nel ruolo di falso nueve, per far rifiatare Osimhen. Spalletti sa che il Legia Varsavia giocherà molto chiuso in difesa e avere giocatori abili nello stretto, come il belga, ma anche Lozano e Insigne, potrebbero dare più soluzioni. Lo spunto contro il Torino che ha portato poi alla rete di Osimhen potrebbe essere un assaggio, il “Ciro” fiammingo è pronto a dare il suo contributo.

Fonte: Antonio Giordano CdS