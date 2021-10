Europa League – Lazio tanta sfortuna: 0-0 con il Marsiglia

Rallenta di nuovo la Lazio in Europa. I biancocelesti pareggiano 0-0 con il Marsiglia nella 3a giornata del gruppo E di Europa League. Tanta sfortuna per la squadra di Sarri, che crea le occasioni più pericolose con Immobile a cui viene annullato un gol in fuorigioco, e la più clamorosa con Pedro, che da pochi passi viene neutralizzato da Pau Lopez. Con questo risultato la Lazio agganciq momentaneamente il Galatasaray in testa nel girone a 4 punti a +1 punto proprio sul Marsiglia