Edenlandia e fondazione Santobono: un sorriso per i bambini

Solidarietà è la parola d’ordine per la domenica di Edenlandia, ed i bambini, naturalmente, ne saranno i protagonisti. Domenica 24 ottobre alle ore 11.30, il Parco di Edenlandia ospiterà alcuni bambini del Santobono Pausillipon. Edenlandia, in collaborazione con la Fondazione Santobono, presieduto dall’avv. Anna Maria Ziccardi, hanno siglato un patto; al termine della giornata, sarà devoluto in beneficenza un contributo da parte del patron del Parco, Gianluca Vorzillo, il quale consegnerà l’assegno all’avv. Ziccardi, in relazione alla partnership fra Edenlandia e Fondazione Santobono. “Finalmente, siamo riusciti a mettere in pratica quanto abbiamo pensato sin dall’inizio della riapertura di Edenlandia – dice Vorzillo – è stata un’iniziativa che, solo adesso, riusciamo a fare, a causa di questa maledetta pandemia. Ora che stanno rispuntando i sorrisi, anche se ancora da dietro le mascherine, è giusto, innanzitutto, pensare ai più piccoli”. Entrando al Parco, si farà del bene divertendosi, e ci sarà una giornata di spensieratezza e gioia, con il braccialetto al polso. Incominceranno Eddy ed Elly alle 11.30 per l’accoglienza, e poi animazione a tema Halloween dolcetto o scherzetto offerta da Puerta del Sol.

Michele Bellame Addetto Stampa (+39) 340.9623257 ufficiostampaedenlandia@gmail.com press@edenlandia.it